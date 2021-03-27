2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 203010936 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 412,25853

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 439,74580

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 87930

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203010936

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 412,25853

Tavan Puan: 439,74580

Başarı Sıralaması: 87930

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 387,26712

Tavan Puan: 407,53647

Başarı Sıralaması: 75046

Kontenjan 2019: 6+0

Yerleşen 2019: 6

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 423,66252

Tavan Puan: 430,22034

Başarı Sıralaması : 37900

Kontenjan 2018 : 6+0

Yerleşen 2018 : 6

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 424,46506

Tavan Puan: 433,11184

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 30581

Kontenjan 2017 : 6+0

Yerleşen 2017 : 6

İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.