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2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203011088

203011088 | İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203011088

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi   Eğitim Fakültesi   Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü tercih kod numarası 203011088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü kontenjanı 46+0 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümüne 46 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Taban Puanı: 311,06193

İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Tavan Puan: 344,46459

İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü Başarı Sıralaması: 170161

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203011088   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,06193

Tavan Puan: 344,46459

Başarı Sıralaması: 170161

Kontenjan 2020 – 2021 : 46+0

Yerleşen 2020 – 2021: 46

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 315,86798

Tavan Puan: 350,22776

Başarı Sıralaması:  192955

Kontenjan 2019:  35+0

Yerleşen 2019: 35

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 293,86611

Tavan Puan: 341,50576

Başarı Sıralaması :  251000

Kontenjan 2018 :  59+0

Yerleşen 2018 : 59

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 319,50854

Tavan Puan: 376,10765

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  153357

Kontenjan 2017 :  43+0

Yerleşen 2017 : 43

taban-puan.jpg

İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği    Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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