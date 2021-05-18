2021 İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203011088
203011088 | İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Kültür Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 203011088 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Kültür Üniversitesi , Vakıf , Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 46+0 kişidir. 2020 yılında Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümüne 46 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 311,06193
İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 344,46459
İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 170161
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203011088
ÜNİVERSİTE: İstanbul Kültür Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 311,06193
Tavan Puan: 344,46459
Başarı Sıralaması: 170161
Kontenjan 2020 – 2021 : 46+0
Yerleşen 2020 – 2021: 46
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 315,86798
Tavan Puan: 350,22776
Başarı Sıralaması: 192955
Kontenjan 2019: 35+0
Yerleşen 2019: 35
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 293,86611
Tavan Puan: 341,50576
Başarı Sıralaması : 251000
Kontenjan 2018 : 59+0
Yerleşen 2018 : 59
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 319,50854
Tavan Puan: 376,10765
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 153357
Kontenjan 2017 : 43+0
Yerleşen 2017 : 43
İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Kültür Üniversitesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.