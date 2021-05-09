2021 İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105410124
105410124 | İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medeniyet Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 105410124 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medeniyet Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , Siyasal Bilgiler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 52 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 312,24486
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 330,70268
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 244056
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105410124
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medeniyet Üniversitesi
FAKÜLTE: Siyasal Bilgiler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 312,24486
Tavan Puan: 330,70268
Başarı Sıralaması: 244056
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 297,25069
Tavan Puan: 315,25645
Başarı Sıralaması: 246427
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: 52
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 277,33174
Tavan Puan: 297,53905
Başarı Sıralaması : 280000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 296,61716
Tavan Puan: 351,92213
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 174975
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medeniyet Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.