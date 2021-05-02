2021 İstanbul Medipol Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203110265

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203110265 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 74+0 kişidir. 2020 yılında Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 346,18231

İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 410,24451

İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 164560

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110265

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 346,18231

Tavan Puan: 410,24451

Başarı Sıralaması: 164560

Kontenjan 2020 – 2021 : 74+0

Yerleşen 2020 – 2021: 74

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 310,79989

Tavan Puan: 400,50686

Başarı Sıralaması: 167845

Kontenjan 2019: 85+0

Yerleşen 2019: 85

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 307,96094

Tavan Puan: 388,85893

Başarı Sıralaması : 144000

Kontenjan 2018 : 85+0

Yerleşen 2018 : 85

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,86644

Tavan Puan: 401,59916

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 80689

Kontenjan 2017 : 67+0

Yerleşen 2017 : 67

İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.