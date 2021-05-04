2021 İstanbul Medipol Üni. Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203111536

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203111536 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Ergoterapi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ergoterapi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Ergoterapi (Fakülte) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 247,75424

İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 303,97878

İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 436371

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203111536

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 247,75424

Tavan Puan: 303,97878

Başarı Sıralaması: 436371

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: 42

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 232,46009

Tavan Puan: 316,04078

Başarı Sıralaması: 432474

Kontenjan 2019: 36+0

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 332,61549

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 36+0

Yerleşen 2018 : 31

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 264,76266

Tavan Puan: 367,70649

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 207718

Kontenjan 2017 : 36+0

Yerleşen 2017 : 36

İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Ergoterapi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.