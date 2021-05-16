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2021 İstanbul Medipol Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203111315

203111315 | İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Medipol Üni. Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203111315

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü tercih kod numarası 203111315 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Taban Puanı: 398,70756

İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Tavan Puan: 555,64853

İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü Başarı Sıralaması: 12942

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203111315   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 398,70756

Tavan Puan: 555,64853

Başarı Sıralaması: 12942

Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0

Yerleşen 2020 – 2021: 14

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 401,50835

Tavan Puan: 426,09884

Başarı Sıralaması:  13929

Kontenjan 2019:  8+0

Yerleşen 2019: 8

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 374,09182

Tavan Puan: 390,42256

Başarı Sıralaması :  26000

Kontenjan 2018 :  7+0

Yerleşen 2018 : 7

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 418,62324

Tavan Puan: 535,06526

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  22060

Kontenjan 2017 :  6+0

Yerleşen 2017 : 6

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İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık (Fakülte)   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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