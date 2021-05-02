2021 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110229

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203110229 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 102+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 102 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 311,31402

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 386,86444

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 228122

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110229

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 311,31402

Tavan Puan: 386,86444

Başarı Sıralaması: 228122

Kontenjan 2020 – 2021 : 102+0

Yerleşen 2020 – 2021: 102

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 275,57914

Tavan Puan: 316,24620

Başarı Sıralaması: 250155

Kontenjan 2019: 108+0

Yerleşen 2019: 108

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 259,37436

Tavan Puan: 295,61234

Başarı Sıralaması : 256000

Kontenjan 2018 : 108+0

Yerleşen 2018 : 108

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 278,91338

Tavan Puan: 337,36321

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 180845

Kontenjan 2017 : 108+0

Yerleşen 2017 : 108

İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.