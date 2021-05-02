2021 İstanbul Medipol Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110229
203110229 | İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203110229 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Hemşirelik (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hemşirelik (Fakülte) Bölümü kontenjanı 102+0 kişidir. 2020 yılında Hemşirelik (Fakülte) Bölümüne 102 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 311,31402
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 386,86444
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 228122
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203110229
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 311,31402
Tavan Puan: 386,86444
Başarı Sıralaması: 228122
Kontenjan 2020 – 2021 : 102+0
Yerleşen 2020 – 2021: 102
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275,57914
Tavan Puan: 316,24620
Başarı Sıralaması: 250155
Kontenjan 2019: 108+0
Yerleşen 2019: 108
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 259,37436
Tavan Puan: 295,61234
Başarı Sıralaması : 256000
Kontenjan 2018 : 108+0
Yerleşen 2018 : 108
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 278,91338
Tavan Puan: 337,36321
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 180845
Kontenjan 2017 : 108+0
Yerleşen 2017 : 108
İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.