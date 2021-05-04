2021 İstanbul Medipol Üni. Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203190078
203190078 | İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203190078 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında Odyoloji (Yüksekokul) Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 245,01946
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 343,76770
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 450189
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203190078
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 245,01946
Tavan Puan: 343,76770
Başarı Sıralaması: 450189
Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0
Yerleşen 2020 – 2021: 42
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 231,71731
Tavan Puan: 337,73914
Başarı Sıralaması: 436460
Kontenjan 2019: 36+0
Yerleşen 2019: 36
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması : ---
Kontenjan 2018 : ---
Yerleşen 2018 : ---
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.