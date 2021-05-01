2021 İstanbul Medipol Üni. Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203111793

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203111793 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Odyoloji (Yüksekokul) Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 363,86232

İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 384,92191

İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 140147

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203111793

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 363,86232

Tavan Puan: 384,92191

Başarı Sıralaması: 140147

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,41725

Tavan Puan: 364,89788

Başarı Sıralaması: 112131

Kontenjan 2019: 4+0

Yerleşen 2019: 4

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 311,4693

Tavan Puan: 365,66796

Başarı Sıralaması : 139000

Kontenjan 2018 : 15+0

Yerleşen 2018 : 15

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 408,77756

Tavan Puan: 440,17593

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 56309

Kontenjan 2017 : 15+0

Yerleşen 2017 : 15

İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.