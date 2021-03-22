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2021 İstanbul Medipol Üni. Tıp Bölümü (4 Yıllık Lisans) Taban, Tavan Puanları, Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Uluslararası Tıp Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Medipol Üni. Tıp Bölümü (4 Yıllık Lisans) Taban, Tavan Puanları, Başarı Sıralaması

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi   Uluslararası Tıp Fakültesi   Tıp Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü tercih kod numarası 203110477 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Tıp Bölümü , Uluslararası Tıp Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Tıp Bölümü kontenjanı 10+0 kişidir. 2020 yılında Gazetecilik Bölümüne 10 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Taban Puanı: 554,27566

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Tavan Puan: 559,67750

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü Başarı Sıralaması: 37

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110477   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Uluslararası Tıp Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 554,27566

Tavan Puan: 559,67750

Başarı Sıralaması: 37

Kontenjan 2020 – 2021 : 10+0

Yerleşen 2020 – 2021: 10

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 547,58683

Tavan Puan: 561,77115

Başarı Sıralaması:  77

Kontenjan 2019:  10+0

Yerleşen 2019: 10

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 549,17491

Tavan Puan: 562,95427

Başarı Sıralaması :  56

Kontenjan 2018 :  10+0

Yerleşen 2018 : 10

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 537,67522

Tavan Puan: 559,47800

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  134

Kontenjan 2017 :  10+0

Yerleşen 2017 : 10

taban-puan.jpg

İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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