2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203110998

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203110998 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 76+0 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümüne 76 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 235,37646

İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 303,77691

İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 708772

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110998

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 235,37646

Tavan Puan: 303,77691

Başarı Sıralaması: 708772

Kontenjan 2020 – 2021 : 76+0

Yerleşen 2020 – 2021: 76

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 227,08246

Tavan Puan: 283,66969

Başarı Sıralaması: 746638

Kontenjan 2019: 81+0

Yerleşen 2019: 81

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 229,02721

Tavan Puan: 294,12680

Başarı Sıralaması : 639000

Kontenjan 2018 : 81+0

Yerleşen 2018 : 81

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 292,06684

Tavan Puan: 344,35346

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 474785

Kontenjan 2017 : 65+0

Yerleşen 2017 : 65

İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.