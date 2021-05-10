2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203110998
203110998 | İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203110998 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 76+0 kişidir. 2020 yılında Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümüne 76 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 235,37646
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 303,77691
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 708772
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203110998
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 235,37646
Tavan Puan: 303,77691
Başarı Sıralaması: 708772
Kontenjan 2020 – 2021 : 76+0
Yerleşen 2020 – 2021: 76
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 227,08246
Tavan Puan: 283,66969
Başarı Sıralaması: 746638
Kontenjan 2019: 81+0
Yerleşen 2019: 81
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 229,02721
Tavan Puan: 294,12680
Başarı Sıralaması : 639000
Kontenjan 2018 : 81+0
Yerleşen 2018 : 81
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 292,06684
Tavan Puan: 344,35346
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 474785
Kontenjan 2017 : 65+0
Yerleşen 2017 : 65
İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Çocuk Gelişimi (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.