2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Diş Hekimliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü tercih kod numarası 203110495 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Diş Hekimliği Bölümü , Diş Hekimliği Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Diş Hekimliği Bölümü kontenjanı 74+0 kişidir. 2020 yılında Diş Hekimliği Bölümüne 74 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Taban Puanı: 465,93977
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Tavan Puan: 489,50135
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü Başarı Sıralaması: 40980
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203110495
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Diş Hekimliği Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 465,93977
Tavan Puan: 489,50135
Başarı Sıralaması: 40980
Kontenjan 2020 – 2021 : 74+0
Yerleşen 2020 – 2021: 74
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 433,54233
Tavan Puan: 462,23267
Başarı Sıralaması: 40559
Kontenjan 2019: 76+0
Yerleşen 2019: 76
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 425,38458
Tavan Puan: 448,90868
Başarı Sıralaması : 36900
Kontenjan 2018 : 77+0
Yerleşen 2018 : 77
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 429,24789
Tavan Puan: 447,74482
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 30095
Kontenjan 2017 : 60+0
Yerleşen 2017 : 60
İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Diş Hekimliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.