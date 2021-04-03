2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203110926 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Endüstri Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Endüstri Mühendisliği Bölümü kontenjanı 59+0 kişidir. 2020 yılında Endüstri Mühendisliği Bölümüne 59 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 325,26017
İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 430,01158
İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 199856
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203110926
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 325,26017
Tavan Puan: 430,01158
Başarı Sıralaması: 199856
Kontenjan 2020 – 2021 : 59+0
Yerleşen 2020 – 2021: 59
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,83545
Tavan Puan: 401,55392
Başarı Sıralaması: 258436
Kontenjan 2019: 54+0
Yerleşen 2019: 54
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 256,92236
Tavan Puan: 375,61879
Başarı Sıralaması : 265000
Kontenjan 2018 : 54+0
Yerleşen 2018 : 54
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 272,73906
Tavan Puan: 386,91408
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 182985
Kontenjan 2017 : 54+0
Yerleşen 2017 : 54
İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.