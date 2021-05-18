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2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203190047

203190047 | İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203190047

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü tercih kod numarası 203190047 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında Görsel İletişim Tasarımı   Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Taban Puanı: 305,52768

İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Tavan Puan: 390,02853

İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü Başarı Sıralaması: 191957

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203190047   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 305,52768

Tavan Puan: 390,02853

Başarı Sıralaması: 191957

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: 34

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 284,66328

Tavan Puan: 373,74064

Başarı Sıralaması:  356949

Kontenjan 2019:  27+0

Yerleşen 2019: 27

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 266,80198

Tavan Puan: 335,73348

Başarı Sıralaması :  431000

Kontenjan 2018 :  22+0

Yerleşen 2018 : 22

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Görsel İletişim Tasarımı   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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