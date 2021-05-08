2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110256

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203110256 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 167+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 167 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 359,81581

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 412,49889

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 109748

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110256

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,81581

Tavan Puan: 412,49889

Başarı Sıralaması: 109748

Kontenjan 2020 – 2021 : 167+0

Yerleşen 2020 – 2021: 167

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 350,94015

Tavan Puan: 401,97358

Başarı Sıralaması: 94402

Kontenjan 2019: 174+0

Yerleşen 2019: 174

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 338,29171

Tavan Puan: 396,19072

Başarı Sıralaması : 91200

Kontenjan 2018 : 174+0

Yerleşen 2018 : 174

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 393,04386

Tavan Puan: 421,62035

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 45723

Kontenjan 2017 : 157+0

Yerleşen 2017 : 157

İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.