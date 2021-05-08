2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203110256
203110256 | İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203110256 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 167+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 167 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 359,81581
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 412,49889
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 109748
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203110256
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 359,81581
Tavan Puan: 412,49889
Başarı Sıralaması: 109748
Kontenjan 2020 – 2021 : 167+0
Yerleşen 2020 – 2021: 167
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 350,94015
Tavan Puan: 401,97358
Başarı Sıralaması: 94402
Kontenjan 2019: 174+0
Yerleşen 2019: 174
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 338,29171
Tavan Puan: 396,19072
Başarı Sıralaması : 91200
Kontenjan 2018 : 174+0
Yerleşen 2018 : 174
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,04386
Tavan Puan: 421,62035
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 45723
Kontenjan 2017 : 157+0
Yerleşen 2017 : 157
İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.