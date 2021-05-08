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2021 İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203111112

203111112 | İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203111112

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü tercih kod numarası 203111112 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü kontenjanı 14+0 kişidir. 2020 yılında İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümüne 14 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Taban Puanı: 375,04327

İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Tavan Puan: 391,99733

İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü Başarı Sıralaması: 77743

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203111112   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 375,04327

Tavan Puan: 391,99733

Başarı Sıralaması: 77743

Kontenjan 2020 – 2021 : 14+0

Yerleşen 2020 – 2021: 14

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 358,47422

Tavan Puan: 364,60214

Başarı Sıralaması:  80603

Kontenjan 2019:  9+0

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 349,34845

Tavan Puan: 355,20736

Başarı Sıralaması :  72400

Kontenjan 2018 :  8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 367,38572

Tavan Puan: 378,29105

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  62426

Kontenjan 2017 :  7+0

Yerleşen 2017 : 7

taban-puan.jpg

İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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