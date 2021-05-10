2021 İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203110705

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203110705 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 25+0 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 25 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 228,32699

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 283,24680

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 778972

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110705

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 228,32699

Tavan Puan: 283,24680

Başarı Sıralaması: 778972

Kontenjan 2020 – 2021 : 25+0

Yerleşen 2020 – 2021: 25

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 284,00721

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 36+0

Yerleşen 2019: 16

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 278,66322

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 54+0

Yerleşen 2018 : 25

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 202,58869

Tavan Puan: 296,29429

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 442143

Kontenjan 2017 : 54+0

Yerleşen 2017 : 54

İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.