2021 İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203110698
203110698 | İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203110698 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü , İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 313,87004
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 318,01345
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 238176
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203110698
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 313,87004
Tavan Puan: 318,01345
Başarı Sıralaması: 238176
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 306,02108
Tavan Puan: 373,12980
Başarı Sıralaması: 212899
Kontenjan 2019: 4+0
Yerleşen 2019: 4
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 289,77302
Tavan Puan: 308,94508
Başarı Sıralaması : 225000
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 300,43613
Tavan Puan: 320,12812
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 166542
Kontenjan 2017 : 6+0
Yerleşen 2017 : 6
İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.