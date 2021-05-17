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2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203111378

203111378 | İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203111378

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi   İletişim Fakültesi   Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü tercih kod numarası 203111378 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü kontenjanı 8+0 kişidir. 2020 yılında Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümüne 8 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü Taban Puanı: 359,80603

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü Tavan Puan: 378,53787

İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü Başarı Sıralaması: 48402

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203111378   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,80603

Tavan Puan: 378,53787

Başarı Sıralaması: 48402

Kontenjan 2020 – 2021 : 8+0

Yerleşen 2020 – 2021: 8

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 373,87199

Tavan Puan: 378,75019

Başarı Sıralaması:  39565

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 343,49943

Tavan Puan: 359,40173

Başarı Sıralaması :  71600

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 379,21841

Tavan Puan: 397,16028

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  62220

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

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İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Medya ve Görsel Sanatlar   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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