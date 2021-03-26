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2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi   Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi   Mimarlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü tercih kod numarası 203110883 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Mimarlık Bölümü , Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Mimarlık Bölümü kontenjanı 13+0 kişidir. 2020 yılında Mimarlık Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban Puanı: 426,50464

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Tavan Puan: 441,41273

İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü Başarı Sıralaması: 75095

 

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110883   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 426,50464

Tavan Puan: 441,41273

Başarı Sıralaması: 75095

Kontenjan 2020 – 2021 : 13+0

Yerleşen 2020 – 2021: 13

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 406,61714

Tavan Puan: 428,79511

Başarı Sıralaması:  59652

Kontenjan 2019:  9+0

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 415,25433

Tavan Puan: 432,38557

Başarı Sıralaması :  42700

Kontenjan 2018 :  8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 409,63945

Tavan Puan: 418,14323

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  39242

Kontenjan 2017 :  8+0

Yerleşen 2017 : 8

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İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Mimarlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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