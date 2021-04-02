2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203110414 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Odyoloji (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyoloji (Fakülte) Bölümü kontenjanı 13+0 kişidir. 2020 yılında Odyoloji (Fakülte) Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 382,26067

İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 435,52812

İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 118165

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110414

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 382,26067

Tavan Puan: 435,52812

Başarı Sıralaması: 118165

Kontenjan 2020 – 2021 : 13+0

Yerleşen 2020 – 2021: 13

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,34846

Tavan Puan: 407,96723

Başarı Sıralaması: 100174

Kontenjan 2019: 9+0

Yerleşen 2019: 9

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 376,56535

Tavan Puan: 407,71235

Başarı Sıralaması : 68900

Kontenjan 2018 : 9+0

Yerleşen 2018 : 9

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 395,78685

Tavan Puan: 422,62269

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 51309

Kontenjan 2017 : 9+0

Yerleşen 2017 : 9

İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.