2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban, Tavan Puan| 203111581
203111581 | İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Eğitim Fakültesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü tercih kod numarası 203111581 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü kontenjanı 51+0 kişidir. 2020 yılında Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümüne 51 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Taban Puanı: 319,37413
İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Tavan Puan: 376,63732
İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü Başarı Sıralaması: 219248
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203111581
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 319,37413
Tavan Puan: 376,63732
Başarı Sıralaması: 219248
Kontenjan 2020 – 2021 : 51+0
Yerleşen 2020 – 2021: 51
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 298,16164
Tavan Puan: 345,33930
Başarı Sıralaması: 242618
Kontenjan 2019: 49+0
Yerleşen 2019: 49
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 299,00251
Tavan Puan: 350,40166
Başarı Sıralaması : 191000
Kontenjan 2018 : 54+0
Yerleşen 2018 : 54
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 326,36789
Tavan Puan: 389,44918
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 154992
Kontenjan 2017 : 42+0
Yerleşen 2017 : 42
İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.