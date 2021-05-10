2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203110283

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203110283 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü kontenjanı 85+0 kişidir. 2020 yılında Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümüne 85 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 229,96245

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 315,49340

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 762156

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203110283

ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 229,96245

Tavan Puan: 315,49340

Başarı Sıralaması: 762156

Kontenjan 2020 – 2021 : 85+0

Yerleşen 2020 – 2021: 85

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 290,74306

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 90+0

Yerleşen 2019: 79

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 277,79923

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 90+0

Yerleşen 2018 : 80

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 241,75483

Tavan Puan: 293,28734

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 347492

Kontenjan 2017 : 90+0

Yerleşen 2017 : 90

İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Yönetimi (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.