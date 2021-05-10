2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203110538
203110538 | İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 203110538 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü kontenjanı 68+0 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümüne 68 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 232,10522
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 305,46401
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 740406
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203110538
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 232,10522
Tavan Puan: 305,46401
Başarı Sıralaması: 740406
Kontenjan 2020 – 2021 : 68+0
Yerleşen 2020 – 2021: 68
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 293,26889
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 63+0
Yerleşen 2019: 58
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 244,32079
Tavan Puan: 293,07831
Başarı Sıralaması : 494000
Kontenjan 2018 : 63+0
Yerleşen 2018 : 63
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 266,9611
Tavan Puan: 363,17069
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 330144
Kontenjan 2017 : 54+0
Yerleşen 2017 : 54
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.