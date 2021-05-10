2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203111096
203111096 | İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi Sağlık Bilimleri Yüksekokulu Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü tercih kod numarası 203111096 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü , Sağlık Bilimleri Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü kontenjanı 31+0 kişidir. 2020 yılında Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümüne 31 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Taban Puanı: 231,00078
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Tavan Puan: 301,10348
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü Başarı Sıralaması: 751587
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203111096
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 231,00078
Tavan Puan: 301,10348
Başarı Sıralaması: 751587
Kontenjan 2020 – 2021 : 31+0
Yerleşen 2020 – 2021: 31
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 275,39836
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 54+0
Yerleşen 2019: 11
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 279,76970
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 54+0
Yerleşen 2018 : 40
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 234,8834
Tavan Puan: 340,90145
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 1093461
Kontenjan 2017 : 54+0
Yerleşen 2017 : 54
İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Sosyal Hizmet (Yüksekokul) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.