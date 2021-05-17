2021 İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puan (4 Yıllık) | 203111403
203111403 | İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Medipol Üniversitesi İletişim Fakültesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 203111403 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Medipol Üniversitesi , Vakıf , Yeni Medya ve İletişim Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yeni Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Yeni Medya ve İletişim Bölümüne 9 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 384,86602
İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: 439,01947
İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 21555
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203111403
ÜNİVERSİTE: İstanbul Medipol Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 384,86602
Tavan Puan: 439,01947
Başarı Sıralaması: 21555
Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0
Yerleşen 2020 – 2021: 9
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 389,2272
Tavan Puan: 495,41326
Başarı Sıralaması: 22867
Kontenjan 2019: 6+0
Yerleşen 2019: 6
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 360,0552
Tavan Puan: 408,26125
Başarı Sıralaması : 42400
Kontenjan 2018 : 6+0
Yerleşen 2018 : 6
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 386,41938
Tavan Puan: 415,26897
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 52998
Kontenjan 2017 : 6+0
Yerleşen 2017 : 6
İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Medipol Üniversitesi Yeni Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.