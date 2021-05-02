2021 İstanbul Okan Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204710556
204710556 | İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204710556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Okan Üniversitesi , Vakıf , Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 341,6145
İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 369,91886
İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 171677
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204710556
ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi
FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 341,6145
Tavan Puan: 369,91886
Başarı Sıralaması: 171677
Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0
Yerleşen 2020 – 2021: 5
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 290,75165
Tavan Puan: 357,73633
Başarı Sıralaması: 209751
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 254,20277
Tavan Puan: 282,47774
Başarı Sıralaması : 275000
Kontenjan 2018 : 4+0
Yerleşen 2018 : 4
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.