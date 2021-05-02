2021 Toros Üni. Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2055900452021 Kütahya Sağlık Bilimleri Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1114102832021 Bilecik Şeyh Edebali Üni. Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 1019100522021 İstanbul Teknik Üni. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1055109622021 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Odyoloji (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1082902852021 Gaziantep İslam Bilim Ve Teknoloji Üni. Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 1112100172021 İzmir Ekonomi Üni. Havacılık ve Uzay Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 2035114892021 İnönü Üniversitesi Hemşirelik (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 1053303322021 Nişantaşı Üniversitesi Mimarlık Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 2045101252021 Pamukkale Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 108610307
İstanbul18 °C
  1. HABERLER
  2. ÜNİVERSİTE TABAN PUANLARI
  3. 2021 İstanbul Okan Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204710556

2021 İstanbul Okan Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204710556

204710556 | İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Okan Üni. Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 204710556

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi   Uygulamalı Bilimler Fakültesi   Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204710556 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi , Vakıf , Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü kontenjanı 5+0 kişidir. 2020 yılında Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümüne 5 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 341,6145

İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 369,91886

İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 171677

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204710556   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 341,6145

Tavan Puan: 369,91886

Başarı Sıralaması: 171677

Kontenjan 2020 – 2021 : 5+0

Yerleşen 2020 – 2021: 5

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,75165

Tavan Puan: 357,73633

Başarı Sıralaması:  209751

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 254,20277

Tavan Puan: 282,47774

Başarı Sıralaması :  275000

Kontenjan 2018 :  4+0

Yerleşen 2018 : 4

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  ---

Kontenjan 2017 :  ---

Yerleşen 2017 : ---

taban-puan.jpg

İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Bilişim Sistemleri ve Teknolojileri (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KAT