2021 İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204711069
204711069 | İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 204711069 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Okan Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 82+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 69 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: Dolmadı
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 398,26641
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 204711069
ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi
FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 398,26641
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2020 – 2021 : 82+0
Yerleşen 2020 – 2021: 69
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 339,08599
Tavan Puan: 383,65977
Başarı Sıralaması: 118913
Kontenjan 2019: 80+0
Yerleşen 2019: 80
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 345,98006
Tavan Puan: 376,82234
Başarı Sıralaması : 77800
Kontenjan 2018 : 67+0
Yerleşen 2018 : 67
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 393,55372
Tavan Puan: 410,81597
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 45111
Kontenjan 2017 : 80+0
Yerleşen 2017 : 80
İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.