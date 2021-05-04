2021 İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204790523

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 204790523 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi , Vakıf , Pilotaj (Fakülte) Bölümü , Uygulamalı Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Pilotaj (Fakülte) Bölümü kontenjanı 34+0 kişidir. 2020 yılında Pilotaj (Fakülte) Bölümüne 34 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 242,92546

İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 359,71230

İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 461114

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204790523

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: Uygulamalı Bilimler Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 242,92546

Tavan Puan: 359,71230

Başarı Sıralaması: 461114

Kontenjan 2020 – 2021 : 34+0

Yerleşen 2020 – 2021: 34

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 233,35381

Tavan Puan: 292,11736

Başarı Sıralaması: 427746

Kontenjan 2019: 36+0

Yerleşen 2019: 36

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 207,75784

Tavan Puan: 417,26424

Başarı Sıralaması : 425000

Kontenjan 2018 : 36+0

Yerleşen 2018 : 36

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Pilotaj (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.