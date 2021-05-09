2021 İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 204710186

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Okan Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Psikoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü tercih kod numarası 204710186 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Okan Üniversitesi , Vakıf , Psikoloji Bölümü , İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Psikoloji Bölümü kontenjanı 39+0 kişidir. 2020 yılında Psikoloji Bölümüne 39 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Taban Puanı: 272,1865

İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Tavan Puan: 341,39895

İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 431501

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 204710186

ÜNİVERSİTE: İstanbul Okan Üniversitesi

FAKÜLTE: İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 272,1865

Tavan Puan: 341,39895

Başarı Sıralaması: 431501

Kontenjan 2020 – 2021 : 39+0

Yerleşen 2020 – 2021: 39

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 256,75786

Tavan Puan: 325,51880

Başarı Sıralaması: 474968

Kontenjan 2019: 39+0

Yerleşen 2019: 39

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 278,32816

Tavan Puan: 363,38345

Başarı Sıralaması : 275000

Kontenjan 2018 : 35+0

Yerleşen 2018 : 35

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 349,41387

Tavan Puan: 397,21889

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 108765

Kontenjan 2017 : 21+0

Yerleşen 2017 : 21

İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Okan Üniversitesi Psikoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.