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2021 İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208150064

208150064 | İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Rumeli Üniversitesi Odyometri Bölümü Taban, Tavan Puanları (Önlisans) | 208150064

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Rumeli Üniversitesi   Odyometri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi     Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu   Odyometri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi   Odyometri  Bölümü tercih kod numarası 208150064 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi   Odyometri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Rumeli Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Rumeli Üniversitesi   , Vakıf , Odyometri  Bölümü , Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Odyometri  Bölümü kontenjanı 9+0 kişidir. 2020 yılında Odyometri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 9 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Rumeli Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Taban Puanı: 272,25133

İstanbul Rumeli Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Rumeli Üniversitesi   Odyometri  Bölümü Başarı Sıralaması: 695599

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 208150064   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi  

FAKÜLTE: Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 272,25133

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 695599

Kontenjan 2020 – 2021 : 9+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 9

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 282,44294

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  537519

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: Doldu-5

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