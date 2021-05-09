2021 İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 208110011
208110011 | İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Rumeli Üniversitesi İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü tercih kod numarası 208110011 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Rumeli Üniversitesi , Vakıf , Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü , İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü kontenjanı 40+0 kişidir. 2020 yılında Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümüne 40 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Taban Puanı: 263,59776
İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Tavan Puan: 310,61792
İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü Başarı Sıralaması: 485440
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 208110011
ÜNİVERSİTE: İstanbul Rumeli Üniversitesi
FAKÜLTE: İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 263,59776
Tavan Puan: 310,61792
Başarı Sıralaması: 485440
Kontenjan 2020 – 2021 : 40+0
Yerleşen 2020 – 2021: 40
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 275,57347
Tavan Puan: 300,16494
Başarı Sıralaması: 350730
Kontenjan 2019: 18+0
Yerleşen 2019: 18
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 271,12547
Tavan Puan: 279,67434
Başarı Sıralaması : 312000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,08569
Tavan Puan: 341,68091
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 207318
Kontenjan 2017 : 25+0
Yerleşen 2017 : 25
İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Rumeli Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.