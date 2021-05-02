2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 203211279

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü tercih kod numarası 203211279 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi , Vakıf , İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü , Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü kontenjanı 42+0 kişidir. 2020 yılında İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümüne 42 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Taban Puanı: 338,62668

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Tavan Puan: 415,13374

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü Başarı Sıralaması: 176449

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203211279

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

FAKÜLTE: Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %50 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 338,62668

Tavan Puan: 415,13374

Başarı Sıralaması: 176449

Kontenjan 2020 – 2021 : 42+0

Yerleşen 2020 – 2021: 42

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 288,66163

Tavan Puan: 323,53354

Başarı Sıralaması: 214830

Kontenjan 2019: 12+0

Yerleşen 2019: 12

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 261,23463

Tavan Puan: 280,49122

Başarı Sıralaması : 250000

Kontenjan 2018 : 8+0

Yerleşen 2018 : 8

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi İlköğretim Matematik Öğretmenliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.