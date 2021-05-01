2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üni. Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203210855
203210855 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Yazılım Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 203210855 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %50 İndirimli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi , Vakıf , Yazılım Mühendisliği Bölümü , Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Yazılım Mühendisliği Bölümü kontenjanı 38+0 kişidir. 2020 yılında Yazılım Mühendisliği Bölümüne 38 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 368,4252
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 436,63765
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 134378
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203210855
ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi
FAKÜLTE: Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: %50 İndirimli
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 368,4252
Tavan Puan: 436,63765
Başarı Sıralaması: 134378
Kontenjan 2020 – 2021 : 38+0
Yerleşen 2020 – 2021: 38
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 342,33292
Tavan Puan: 354,35314
Başarı Sıralaması: 120470
Kontenjan 2019: 5+0
Yerleşen 2019: 5
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 313,84396
Tavan Puan: 328,42999
Başarı Sıralaması : 135000
Kontenjan 2018 : 5+0
Yerleşen 2018 : 5
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 309,402
Tavan Puan: 325,69697
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 128548
Kontenjan 2017 : 5+0
Yerleşen 2017 : 5
İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Yazılım Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.