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2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203210758

203210758 | İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 203210758

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi   Hukuk Fakültesi   Hukuk Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Bölümü tercih kod numarası 203210758 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına %25 İndirimli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi , Vakıf , Hukuk Bölümü , Hukuk Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Hukuk Bölümü kontenjanı 149+0 kişidir. 2020 yılında Hukuk Bölümüne 149 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Bölümü Taban Puanı: 377,17159

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Bölümü Tavan Puan: 414,36877

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Bölümü Başarı Sıralaması: 73638

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203210758   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi

FAKÜLTE: Hukuk Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: %25 İndirimli

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 377,17159

Tavan Puan: 414,36877

Başarı Sıralaması: 73638

Kontenjan 2020 – 2021 : 149+0

Yerleşen 2020 – 2021: 149

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 360,16396

Tavan Puan: 378,55380

Başarı Sıralaması:  77646

Kontenjan 2019:  80+0

Yerleşen 2019: 80

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 340,99223

Tavan Puan: 363,62161

Başarı Sıralaması :  86400

Kontenjan 2018 :  70+0

Yerleşen 2018 : 70

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 392,27338

Tavan Puan: 405,93923

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  46516

Kontenjan 2017 :  65+0

Yerleşen 2017 : 65

taban-puan.jpg

İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Sabahattin Zaim Üniversitesi Hukuk Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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