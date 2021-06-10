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2021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban, Tavan Puan | 206850539

206850539 | İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Taban, Tavan Puan | 206850539

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu    İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu   Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü tercih kod numarası 206850539 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  , Vakıf , Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü , İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü kontenjanı 6+0 kişidir. 2020 yılında Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 6 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Taban Puanı: 303,43641

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu  Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri  Bölümü Başarı Sıralaması: 453226

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 206850539   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu 

FAKÜLTE: İstanbul Şişli Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 303,43641

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 453226

Kontenjan 2020 – 2021 : 6+0

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 6

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 290,91497

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  470814

Kontenjan 2019:  3+0

Yerleşen 2019: Doldu-3

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