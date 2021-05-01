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2021 İstanbul Teknik Üni. Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105510389

105510389 | İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Teknik Üni. Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105510389

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi   Maden Fakültesi   Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510389 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü , Maden Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 359,05591

İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 475,85610

İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 146447

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510389   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: Maden Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 359,05591

Tavan Puan: 475,85610

Başarı Sıralaması: 146447

Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2

Yerleşen 2020 – 2021: 62

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 316,99847

Tavan Puan: 389,51321

Başarı Sıralaması:  157022

Kontenjan 2019:  60+2

Yerleşen 2019: 62

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 297,79738

Tavan Puan: 371,58060

Başarı Sıralaması :  161000

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 299,68086

Tavan Puan: 348,99527

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  141373

Kontenjan 2017 :  60+2

Yerleşen 2017 : 62

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İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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