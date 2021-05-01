2021 İstanbul Teknik Üni. Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 105510389
105510389 | İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Maden Fakültesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510389 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü , Maden Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü kontenjanı 60+2 kişidir. 2020 yılında Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümüne 62 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 359,05591
İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 475,85610
İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 146447
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510389
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Maden Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 359,05591
Tavan Puan: 475,85610
Başarı Sıralaması: 146447
Kontenjan 2020 – 2021 : 60+2
Yerleşen 2020 – 2021: 62
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 316,99847
Tavan Puan: 389,51321
Başarı Sıralaması: 157022
Kontenjan 2019: 60+2
Yerleşen 2019: 62
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 297,79738
Tavan Puan: 371,58060
Başarı Sıralaması : 161000
Kontenjan 2018 : 60+2
Yerleşen 2018 : 62
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 299,68086
Tavan Puan: 348,99527
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 141373
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.