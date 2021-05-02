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2021 İstanbul Teknik Üni. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105510962

105510962 | İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz Kktc-Gazimağusa ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Teknik Üni. Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105510962

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda Kktc-Gazimağusa  ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi   İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi   Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü tercih kod numarası 105510962 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü , İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite Kktc-Gazimağusa ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü kontenjanı 11+0 kişidir. 2020 yılında Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümüne 11 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Taban Puanı: 339,75196

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Tavan Puan: 390,44260

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü Başarı Sıralaması: 174635

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105510962   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi

FAKÜLTE: İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkesi

ŞEHİR: Kktc-Gazimağusa

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 339,75196

Tavan Puan: 390,44260

Başarı Sıralaması: 174635

Kontenjan 2020 – 2021 : 11+0

Yerleşen 2020 – 2021: 11

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 336,82563

Tavan Puan: 363,95290

Başarı Sıralaması:  127617

Kontenjan 2019:  5+0

Yerleşen 2019: 5

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 320,47058

Tavan Puan: 342,87729

Başarı Sıralaması :  126000

Kontenjan 2018 :  5+0

Yerleşen 2018 : 5

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 323,23285

Tavan Puan: 364,97735

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  112223

Kontenjan 2017 :  5+0

Yerleşen 2017 : 5

taban-puan.jpg

İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği (Fakülte) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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