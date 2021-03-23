2021 İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510689 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , İşletme Mühendisliği Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Mühendisliği Bölümü kontenjanı 110+3 kişidir. 2020 yılında İşletme Mühendisliği Bölümüne 113 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 500,42662
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 516,17721
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 15419
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510689
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 500,42662
Tavan Puan: 516,17721
Başarı Sıralaması: 15419
Kontenjan 2020 – 2021 : 110+3
Yerleşen 2020 – 2021: 113
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 474,8276
Tavan Puan: 499,54482
Başarı Sıralaması: 16685
Kontenjan 2019: 110+3
Yerleşen 2019: 113
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 464,37379
Tavan Puan: 493,27545
Başarı Sıralaması : 17800
Kontenjan 2018 : 120+3
Yerleşen 2018 : 123
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 459,29213
Tavan Puan: 492,31396
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 13893
Kontenjan 2017 : 60+2
Yerleşen 2017 : 62
İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi İşletme Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.