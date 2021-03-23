2021 İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans)
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü tercih kod numarası 105510441 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Teknik Üniversitesi , Devlet , Makine Mühendisliği Bölümü , Makine Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Makine Mühendisliği Bölümü kontenjanı 200+5 kişidir. 2020 yılında Makine Mühendisliği Bölümüne 205 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Taban Puanı: 500,38437
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Tavan Puan: 522,16710
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü Başarı Sıralaması: 15446
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105510441
ÜNİVERSİTE: İstanbul Teknik Üniversitesi
FAKÜLTE: Makine Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 500,38437
Tavan Puan: 522,16710
Başarı Sıralaması: 15446
Kontenjan 2020 – 2021 : 200+5
Yerleşen 2020 – 2021: 205
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 484,3049
Tavan Puan: 516,10874
Başarı Sıralaması: 12514
Kontenjan 2019: 200+5
Yerleşen 2019: 205
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 480,61659
Tavan Puan: 519,01869
Başarı Sıralaması : 11600
Kontenjan 2018 : 200+5
Yerleşen 2018 : 205
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 461,72332
Tavan Puan: 502,80981
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 13015
Kontenjan 2017 : 205+6
Yerleşen 2017 : 211
İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Teknik Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.