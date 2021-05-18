2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203410129

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 203410129 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , Medya ve İletişim Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Medya ve İletişim Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 283,23072

İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: 402,24109

İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 297189

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 203410129

ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi

FAKÜLTE: İletişim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Burslu

VAKIF-DEVLET: Vakıf

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 283,23072

Tavan Puan: 402,24109

Başarı Sıralaması: 297189

Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0

Yerleşen 2020 – 2021: 7

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 427,97649

Tavan Puan: 429,62274

Başarı Sıralaması: 4387

Kontenjan 2019: 3+0

Yerleşen 2019: 3

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 411,74865

Tavan Puan: 411,82493

Başarı Sıralaması : 5380

Kontenjan 2018 : 3+0

Yerleşen 2018 : 3

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 445,37516

Tavan Puan: 455,45102

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 8288

Kontenjan 2017 : 3+0

Yerleşen 2017 : 3

İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.