2021 İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 203410129
203410129 | İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi Medya ve İletişim Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü tercih kod numarası 203410129 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Burslu olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Ticaret Üniversitesi , Vakıf , Medya ve İletişim Bölümü , İletişim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Medya ve İletişim Bölümü kontenjanı 7+0 kişidir. 2020 yılında Medya ve İletişim Bölümüne 7 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Taban Puanı: 283,23072
İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Tavan Puan: 402,24109
İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü Başarı Sıralaması: 297189
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 203410129
ÜNİVERSİTE: İstanbul Ticaret Üniversitesi
FAKÜLTE: İletişim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Burslu
VAKIF-DEVLET: Vakıf
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 283,23072
Tavan Puan: 402,24109
Başarı Sıralaması: 297189
Kontenjan 2020 – 2021 : 7+0
Yerleşen 2020 – 2021: 7
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 427,97649
Tavan Puan: 429,62274
Başarı Sıralaması: 4387
Kontenjan 2019: 3+0
Yerleşen 2019: 3
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 411,74865
Tavan Puan: 411,82493
Başarı Sıralaması : 5380
Kontenjan 2018 : 3+0
Yerleşen 2018 : 3
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 445,37516
Tavan Puan: 455,45102
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 8288
Kontenjan 2017 : 3+0
Yerleşen 2017 : 3
İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Ticaret Üniversitesi Medya ve İletişim Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.