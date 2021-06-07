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2021 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puan | 111670407

111670407 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi Bölümü Taban, Tavan Puan | 111670407

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa     Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü tercih kod numarası 111670407 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına İÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   , Devlet , İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü Taban Puanı: 234,82554

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   İklimlendirme ve Soğutma Teknolojisi  Bölümü Başarı Sıralaması: 1107780

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111670407   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa  

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: İÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: İkinci

Taban Puan: 234,82554

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1107780

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 234,07682

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  1083375

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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