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2021 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 111610731

111610731 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği   Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Mühendislik Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Üni.-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık) | 111610731

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği   bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Mühendislik Fakültesi   Jeoloji Mühendisliği   Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği   Bölümü tercih kod numarası 111610731 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Jeoloji Mühendisliği   Bölümü , Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Jeoloji Mühendisliği   Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Jeoloji Mühendisliği   Bölümüne 13 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Taban Puanı: Dolmadı

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Tavan Puan: 303,31554

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği   Bölümü Başarı Sıralaması: Dolmadı

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2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111610731   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Mühendislik Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 303,31554

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: 13

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2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 312,73493

Başarı Sıralaması:  Dolmadı

Kontenjan 2019:  40+1

Yerleşen 2019: 17

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 309,52927

Başarı Sıralaması :  Dolmadı

Kontenjan 2018 :  60+2

Yerleşen 2018 : 35

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 251,82854

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 

Başarı Sıralaması:  224378

Kontenjan 2017 :  70+2

Yerleşen 2017 : 72

taban-puan.jpg

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği   Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Jeoloji Mühendisliği   Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.

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