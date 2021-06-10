2021 İstanbul Üni. Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105651013

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105651013 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 2000+50 kişidir. 2020 yılında Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 2.050 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 191,68077

İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Üniversitesi Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 1684476

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105651013

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 191,68077

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 1684476

Kontenjan 2020 – 2021 : 2000+50

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 2.050

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 188,79546

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 1716601

Kontenjan 2019: 2000+50

Yerleşen 2019: Doldu-2050