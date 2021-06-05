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2021 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111650854

111650854 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ormancılık Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.

2021 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Avcılık ve Yaban Hayatı Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111650854

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler   İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Avcılık ve Yaban Hayatı  bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı  (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul  ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa     Ormancılık Meslek Yüksekokulu   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü tercih kod numarası 111650854 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   , Devlet , Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü , Ormancılık Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü Taban Puanı: 253,36553

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa   Avcılık ve Yaban Hayatı  Bölümü Başarı Sıralaması: 889294

taban-taban-puanlari.jpg

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111650854   

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa  

FAKÜLTE: Ormancılık Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 253,36553

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 889294

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

basarili-siralamasi.jpg

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 244,79357

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması:  945369

Kontenjan 2019:  30+1

Yerleşen 2019: Doldu-31

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