2021 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111650651
111650651 | İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü (2 yıllık Önlisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü tercih kod numarası 111650651 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü kontenjanı 50+2 kişidir. 2020 yılında Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 52 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Taban Puanı: 242,46371
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Tavan Puan: ---
İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Ayakkabı Tasarım ve Üretimi Bölümü Başarı Sıralaması: 1015842
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 111650651
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa
FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 242,46371
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması: 1015842
Kontenjan 2020 – 2021 : 50+2
Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 52
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 236,01867
Tavan Puan:
Başarı Sıralaması: 1057837
Kontenjan 2019: 50+2
Yerleşen 2019: Doldu-52