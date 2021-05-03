2021 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 111611474

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gerontoloji bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Sağlık Bilimleri Fakültesi Gerontoloji Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü tercih kod numarası 111611474 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Gerontoloji Bölümü , Sağlık Bilimleri Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Gerontoloji Bölümü kontenjanı 70+2 kişidir. 2020 yılında Gerontoloji Bölümüne 72 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü Taban Puanı: 265,13406

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü Tavan Puan: 344,45944

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü Başarı Sıralaması: 360891

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111611474

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Sağlık Bilimleri Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 265,13406

Tavan Puan: 344,45944

Başarı Sıralaması: 360891

Kontenjan 2020 – 2021 : 70+2

Yerleşen 2020 – 2021: 72

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 250,84765

Tavan Puan: 321,96272

Başarı Sıralaması: 339513

Kontenjan 2019: 70+2

Yerleşen 2019: 72

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 242,14733

Tavan Puan: 346,36633

Başarı Sıralaması : 326000

Kontenjan 2018 : 60+2

Yerleşen 2018 : 62

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 274,67255

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 188321

Kontenjan 2017 : 60+2

Yerleşen 2017 : 62

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Gerontoloji Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.