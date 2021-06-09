2021 İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban, Tavan Puanları | 111650996

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Güvenlik ve Koruma bölümü 2 yıllık Önlisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

2 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü tercih kod numarası 111650996 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa , Devlet , Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü , Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü kontenjanı 30+1 kişidir. 2020 yılında Özel Güvenlik ve Koruma Bölümüne ( Kontenjan Doldu ) 31 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Taban Puanı: 254,33522

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Tavan Puan: ---

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Özel Güvenlik ve Koruma Bölümü Başarı Sıralaması: 878494

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 111650996

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa

FAKÜLTE: Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 254,33522

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması: 878494

Kontenjan 2020 – 2021 : 30+1

Yerleşen 2020 – 2021: ( Kontenjan Doldu ) 31

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 249,84014

Tavan Puan:

Başarı Sıralaması: 880819

Kontenjan 2019: 25+1

Yerleşen 2019: Doldu-26