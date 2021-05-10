2021 İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105690481
105690481 | İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690481 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 240,60267
İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 387,22217
İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 661619
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105690481
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim
Taban Puan: 240,60267
Tavan Puan: 387,22217
Başarı Sıralaması: 661619
Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3
Yerleşen 2020 – 2021: 103
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: Dolmadı
Tavan Puan: 362,09869
Başarı Sıralaması: Dolmadı
Kontenjan 2019: 250+7
Yerleşen 2019: 198
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : Dolmadı
Tavan Puan: 321,25315
Başarı Sıralaması : Dolmadı
Kontenjan 2018 : 2000+50
Yerleşen 2018 : 79
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: ---
Tavan Puan: ---
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: ---
Kontenjan 2017 : ---
Yerleşen 2017 : ---
İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.