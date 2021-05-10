2021 İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban, Tavan Puanları | 105690481

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü tercih kod numarası 105690481 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına AÖ-Ücretli olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü , Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü kontenjanı 100+3 kişidir. 2020 yılında İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümüne 103 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Taban Puanı: 240,60267

İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Tavan Puan: 387,22217

İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü Başarı Sıralaması: 661619

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105690481

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: AÖ-Ücretli

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Açıköğretim

Taban Puan: 240,60267

Tavan Puan: 387,22217

Başarı Sıralaması: 661619

Kontenjan 2020 – 2021 : 100+3

Yerleşen 2020 – 2021: 103

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: Dolmadı

Tavan Puan: 362,09869

Başarı Sıralaması: Dolmadı

Kontenjan 2019: 250+7

Yerleşen 2019: 198

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : Dolmadı

Tavan Puan: 321,25315

Başarı Sıralaması : Dolmadı

Kontenjan 2018 : 2000+50

Yerleşen 2018 : 79

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: ---

Tavan Puan: ---

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: ---

Kontenjan 2017 : ---

Yerleşen 2017 : ---

İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi İnsan Kaynakları Yönetimi (Açıköğretim) Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.