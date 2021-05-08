2021 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610643
105610643 | İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü (4 yıllık lisans) 2020 taban, tavan puanları ve başarı sıralamasını haberimizde bulabilirsiniz. Haberimiz İstanbul ilimizde yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi tercihi yapmayı düşünen öğrencilerimize rehber olacaktır.
Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.
4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 105610643 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.
ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması
İstanbul Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 280+7 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 287 kişi yerleşmiştir.
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 321,11194
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 420,86860
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 213513
2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
YOP KODU: 105610643
ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi
FAKÜLTE: İşletme Fakültesi
ŞEHİR: İstanbul
ÜCRET- BURS: Ücretsiz
VAKIF-DEVLET: Devlet
ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün
Taban Puan: 321,11194
Tavan Puan: 420,86860
Başarı Sıralaması: 213513
Kontenjan 2020 – 2021 : 280+7
Yerleşen 2020 – 2021: 287
2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 305,84954
Tavan Puan: 360,19225
Başarı Sıralaması: 213546
Kontenjan 2019: 290+8
Yerleşen 2019: 298
2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan : 287,57479
Tavan Puan: 353,31920
Başarı Sıralaması : 234000
Kontenjan 2018 : 300+8
Yerleşen 2018 : 308
2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması
Taban Puan: 308,64619
Tavan Puan: 374,38994
Başarı Sıralaması:
Başarı Sıralaması: 149478
Kontenjan 2017 : 300+8
Yerleşen 2017 : 308
İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.