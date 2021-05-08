2021 İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban, Tavan Puanları (4 Yıllık Lisans) | 105610643

Öğrenci Seçme Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT sınava giren öğrenciler İstanbul Üniversitesi İşletme bölümü 4 yıllık lisans taban ve tavan puanları ile başarı sıralamalarını araştırıyor.

4 yıllık üniversite eğitimi alarak geleceğini şekillendirmek isteyen binlerce öğrenci, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sürecini geride bıraktı. Şimdi iyi bir eğitim için YKS’den alınan puana göre üniversite ve bölüm tercihi yapılacak. Bu doğrultuda İstanbul ilinde bulunan İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi İşletme Bölümü bünyesinde eğitim görmeye karar veren adaylar, bölümün taban, tavan puanlarının yanı sıra başarılı sıralaması hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü tercih kod numarası 105610643 olarak belirlenmiş bulunmaktadır. Üniversiteye girmeye hak kazanan öğrenciler eğitim hayatlarına Ücretsiz olarak devam edeceklerdir.

ÖSYM ve YÖK’den derlediğimiz bilgilere göre İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puanları ve üniversitenin istediği başarı sıralamasının sonuçlarını sizler için yayınlıyoruz.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban ve Tavan Puanları Başarı Sıralaması

İstanbul Üniversitesi , Devlet , İşletme Bölümü , İşletme Fakültesi bünyesinde yer alan bir bölümüdür. Üniversite İstanbul ilimizde yer almaktadır. Üniversitenin İşletme Bölümü kontenjanı 280+7 kişidir. 2020 yılında İşletme Bölümüne 287 kişi yerleşmiştir.

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Taban Puanı: 321,11194

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Tavan Puan: 420,86860

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü Başarı Sıralaması: 213513

2020 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

YOP KODU: 105610643

ÜNİVERSİTE: İstanbul Üniversitesi

FAKÜLTE: İşletme Fakültesi

ŞEHİR: İstanbul

ÜCRET- BURS: Ücretsiz

VAKIF-DEVLET: Devlet

ÖRGÜN-AÖ-UZAKTAN: Örgün

Taban Puan: 321,11194

Tavan Puan: 420,86860

Başarı Sıralaması: 213513

Kontenjan 2020 – 2021 : 280+7

Yerleşen 2020 – 2021: 287

2019 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 305,84954

Tavan Puan: 360,19225

Başarı Sıralaması: 213546

Kontenjan 2019: 290+8

Yerleşen 2019: 298

2018 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan : 287,57479

Tavan Puan: 353,31920

Başarı Sıralaması : 234000

Kontenjan 2018 : 300+8

Yerleşen 2018 : 308

2017 Yılı Taban Puan ve Başarı Sıralaması

Taban Puan: 308,64619

Tavan Puan: 374,38994

Başarı Sıralaması:

Başarı Sıralaması: 149478

Kontenjan 2017 : 300+8

Yerleşen 2017 : 308

İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü ile ilgili olarak tercih yapmadan ve tercihlerinizi kesinleştirmeden önce lütfen ÖSYM ve YÖKATLAS tercih kılavuzunu kontrol ediniz. Sitemizde yer alan İstanbul Üniversitesi İşletme Bölümü taban, tavan puan verileri, başarı sıralamaları bilgilendirme amaçlıdır.